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Москва

Эксперт предрек новую мировую войну 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Эксперт предрек новую мировую войну из-за борьбы за Северный морской путь
Фото: Reuters
Борьба за Северный морской путь, которую ведут западные страны, может спровоцировать новую мировую войну. Такое мнение ФАН высказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
По словам эксперта, так как Северный морской путь «полностью пролегает в территориальных водах» России, то и право на владение им целиком принадлежит Москве.

«Это значит, что другие страны, которые захотят воспользоваться маршрутом, должны следовать букве правил международного судоходства и запрашивать у нас разрешение на проход своих кораблей», — пояснил он.

При этом США уверены, что Северный морской путь — это общемировое достояние и нет необходимости о чем-то запрашивать Москву, нанимать лоцманов и платить России за ущерб, который наносится ее экологии.

«Более того, американцы сами начинают милитаризировать регион: посадили целый полк самолетов на Аляске, чтобы прикрывать свои корабли, двигающиеся по этому маршруту. И если когда-нибудь случится новая мировая война, то одной из ее причин может послужить как раз ожесточенная борьба за обладание этим стратегически важным маршрутом и Арктикой в целом», — уверен он.

Как сообщал «Рамблер», ранее политологи отметили, что сотрудничество России и Китая в Арктике может стать причиной потери Соединенными Штатами Америки глобального доминирования. А военные эксперты обратили внимание на то, что дальнейшее наращивание сил НАТО в регионе может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России. Во избежание возникновения открытого конфликта аналитики рекомендовали сторонам сесть за стол переговоров.
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Комментарии 2
В мире , Виктор Баранец , НАТО , Комсомольская правда
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