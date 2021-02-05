Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Германии выступили против антироссийских санкций 

Артём Кульша 57 минут назад
Санкционная политика Запада в отношении России неэффективна. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.
Платцек, как сообщал «Рамблер», — бывший премьер-министр федеральной земли Германии Бранденбург. На днях он высказал мнение, что введение санкций против Москвы удовлетворяет страны Европейского союза лишь в краткосрочной перспективе. По сути же они ничего не улучшили в течение шести последних лет, но почти все ухудшили.
Платцек считает, что в отношениях между Россией и Евросоюзом возможен прогресс, но лишь при условии, что диалог будет вестись на равных.
В ноябре эксперты Львовского форума по безопасности пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна среди прочего внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.
Также они посоветовали украинским властям добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала.
Вчера президент США Джо Байден заявил, что Россия стремится нанести ущерб американской демократии, предпринимает для этого агрессивные действия. Он заверил, что Вашингтон больше не станет идти на уступки Москве, не будет колебаться в стремлении добиться последствий для нее за шаги, не соответствующие интересам Соединенных Штатов.
Комментарии 7
В мире , Видео , Джозеф Байден , Маттиас Платцек , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
00:55
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
Происшествия
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
02:00
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение