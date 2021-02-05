Платцек, как сообщал «Рамблер», — бывший премьер-министр федеральной земли Германии Бранденбург. На днях он высказал мнение, что введение санкций против Москвы удовлетворяет страны Европейского союза лишь в краткосрочной перспективе. По сути же они ничего не улучшили в течение шести последних лет, но почти все ухудшили.

Платцек считает, что в отношениях между Россией и Евросоюзом возможен прогресс, но лишь при условии, что диалог будет вестись на равных.

В ноябре эксперты Львовского форума по безопасности пришли к выводу, что для победы над Россией Украина должна среди прочего внедрить более жесткие механизмы преследования агентов влияния за поддержку агрессивной политики России.

Также они посоветовали украинским властям добиться признания Западом России стороной конфликта и усиления международных экономических санкций, разработать стратегическое видение развития своего военно-морского флота и стратегию защиты береговой линии и Северо-Крымского канала.