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Москва

Пока вы спали: США готовы наказать Россию «за плохое поведение» 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: США решили наказать Россию «за вредоносные действия»
Фото: ТАСС
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США готовы наказать Россию «за плохое поведение»

Новая администрация США будет выстраивать внешнюю политику с позиции силы, в том числе и в отношении России. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что Россия должна быть привлечена к ответственности «за вредоносные действия», в том числе подрыв американской демократии, отравление людей и кибератаки.

«Верим ли мы, что сможем занять более твердую, более эффективную позицию, когда речь заходит о российской агрессии и плохом поведении России? Да, конечно», — подчеркнул он.

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Президент Польши увидел в России угрозу

Российская политика в отношении Украины создает угрозу не только региональной, но и атлантической безопасности. Об этом в своей статье, опубликованной РБК, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Он напомнил, что центральноевропейское сотрудничество осуществляется в том числе и в рамках «Бухарестской девятки» (В9), которая «во многом является ответом на агрессивную политику России».

«Нарушение границ и территориальной целостности соседней Украины создает угрозу региональной и атлантической безопасности. Мы не будем смотреть на это пассивно», — заверил польский лидер.

«Аэрофлот» отчитался о рекордных убытках

Пандемия коронавируса и «катастрофическое сокращение объема авиаперевозок» в марте и апреле 2020 года привели к тому, что по итогам года «Аэрофлот» получил 96,5 млрд рублей убытка против 5,3 млрд рублей прибыли годом ранее. Об этом говорится в отчете авиакомпании по РСБУ.

«После катастрофического сокращения объема авиаперевозок в марте и апреле 2020 года сформировался тренд на сокращение темпа снижения выручки, за 4 квартал выручка снизилась на 59,2% против снижения на 67,4% в 3 квартале и 85,0% во втором квартале 2020 года. (…) По итогам двенадцати месяцев 2020 года чистый убыток Компании составил 96,5 млрд рублей», — говорится в отчете.

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Ковид-диссиденты пошли в Верховный суд

Президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский обратился в Верховный суд России с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней. Разбирательство пройдет в апреле, к участию в нем приглашен генпрокурор России, пишет «Коммерсант».
Саверский пояснил, что первую петицию с требованием снять ограничения, вызванные пандемией, написал еще в апреле 2020 года.

«Если проблема не будет решена правовым путем, протест усилится и уже будет иметь неправовые формы», — подчеркнул он.

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Пользователи соцсетей проигнорировали запрет на мат 

После вступления в силу поправок, которые обязывают соцсети удалять публикации с ненормативной лексикой, мата в постах стало больше. Об этом свидетельствуют данные подсчетов «Медиалогии», которые публикует РБК.
Так, 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием нецензурной лексики.
При этом за неделю до вступления поправок в силу, 25–26 января, «Медиалогия» насчитала 631,3 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики.
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В мире , Анджей Дуда , Джейк Салливан , Александр Саверский , Аэрофлот , Администрация США , РБК
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