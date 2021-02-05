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Памятник Бандере облили краской во Львове 

Газета.Ru 25 минут назад
Памятник Бандере облили краской во Львове
Фото: РИА Новости
Во Львове неизвестные облили краской памятник одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры. Об этом сообщается в Facebook областного управления Национальной полиции Украины.
Инцидент произошел ночью в пятницу, 5 февраля, в 02.20 (3.20 по мск) на площади Кропивницкого.
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В полиции отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», наказание за которую предусматривает тюремное заключение сроком до четырех лет.
Сотрудники правоохранительных органов проводят поиски злоумышленников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался уточнять, считает ли Бандеру героем. Кроме того, в Харькове вандалы испортили памятник маршалу СССР Георгию Жукову.
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В мире , Происшествия , Степан Бандера , Георгий Жуков , Владимир Зеленский , МВД
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