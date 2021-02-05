Памятник Бандере облили краской во Львове 

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Во Львове неизвестные облили краской памятник одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры . Об этом сообщается в Facebook областного управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел ночью в пятницу, 5 февраля, в 02.20 (3.20 по мск) на площади Кропивницкого.

В полиции отметили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», наказание за которую предусматривает тюремное заключение сроком до четырех лет.