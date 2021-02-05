В Германии признали неэффективность санкций против России

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Председатель Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы

По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе. «Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — сказал политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА «Новости»

Платцек выразил уверенность, что прогресс в отношениях Брюсселя и Москвы возможен только при диалоге «на равных».