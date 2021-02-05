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Москва

В Германии заявили о неэффективности санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Германии признали неэффективность санкций против России
Фото: РИА Новости
Председатель Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы.
По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе. «Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», — сказал политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
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Платцек выразил уверенность, что прогресс в отношениях Брюсселя и Москвы возможен только при диалоге «на равных».
Ранее Платцек предупредил, что ЕС без России может остаться «в полном одиночестве». Он подчеркнул, что Брюсселю не удастся решить стоящие перед западными странами сложные вопросы без участия Москвы.
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В мире , Маттиас Платцек , ЕС , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Германия , Москва
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