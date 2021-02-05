Россияне назвали Байдена «очередным фюрером» 

Российские интернет-пользователи раскритиковали речь президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Об этом сообщает «Утро.ру».
Байден, как сообщал «Рамблер», произнес эту речь вчера в Государственном департаменте. В ходе нее он заявил, что Россия стремится нанести ущерб американской демократии, предпринимает для этого агрессивные действия. Байден заверил, что Вашингтон больше не станет идти на уступки Москве, не будет колебаться в стремлении добиться последствий для нее за шаги, не соответствующие интересам Соединенных Штатов.
Он сообщил о намерении подталкивать союзников и партнеров к противостоянию с Россией, но и стремлении продолжать взаимодействовать с ней дипломатическим путем.
«Ничего нового под солнцем: очередной фюрер считает всю планету зоной жизненных интересов своего народа», — прокомментировал один из российских интернет-пользователей.
Другой высказал мнение, что России пора взыскать должок с США. Еще один назвал Байдена старым маразматиком и допустил, что тот легко может перепутать ядерный чемоданчик с табуреткой.