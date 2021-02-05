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Москва

Россияне назвали Байдена «очередным фюрером» 

Артём Кульша 28 минут назад
Россияне назвали Байдена «очередным фюрером»
Фото: Reuters
Российские интернет-пользователи раскритиковали речь президента США Джо Байдена по вопросам внешней политики. Об этом сообщает «Утро.ру».
Байден, как сообщал «Рамблер», произнес эту речь вчера в Государственном департаменте. В ходе нее он заявил, что Россия стремится нанести ущерб американской демократии, предпринимает для этого агрессивные действия. Байден заверил, что Вашингтон больше не станет идти на уступки Москве, не будет колебаться в стремлении добиться последствий для нее за шаги, не соответствующие интересам Соединенных Штатов.
Он сообщил о намерении подталкивать союзников и партнеров к противостоянию с Россией, но и стремлении продолжать взаимодействовать с ней дипломатическим путем.

«Ничего нового под солнцем: очередной фюрер считает всю планету зоной жизненных интересов своего народа», — прокомментировал один из российских интернет-пользователей.

Другой высказал мнение, что России пора взыскать должок с США. Еще один назвал Байдена старым маразматиком и допустил, что тот легко может перепутать ядерный чемоданчик с табуреткой.
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Комментарии 6
В мире , Джозеф Байден , Госдеп США
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