Арестован лидер аравийского крыла «Аль-Каиды»

Авторы документа отмечают, что у аравийской группировки (АКАП) в конце минувшего года возникли серьёзные проблемы. Её лидера Халида Батарфи арестовали в октябре в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра, а его заместителя Саада Атефа аль-Авлаки ликвидировали в ходе этой операции.

Эта исламистская группировка сформировалась в 2009 году, она входит в число основных действующих сил йеменского конфликта. До 2011 года группировкой руководил проповедник Анвар аль-Авлаки.