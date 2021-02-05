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В Йемене арестовали лидера аравийского крыла «Аль-Каиды»* 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Арестован лидер аравийского крыла «Аль-Каиды»
Фото: РИА Новости
Главаря террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халида Батарфи арестовали осенью 2020 года в Йемене. Об этом говорится в докладе, представленном группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.
Авторы документа отмечают, что у аравийской группировки (АКАП) в конце минувшего года возникли серьёзные проблемы. Её лидера Халида Батарфи арестовали в октябре в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра, а его заместителя Саада Атефа аль-Авлаки ликвидировали в ходе этой операции.
Эта исламистская группировка сформировалась в 2009 году, она входит в число основных действующих сил йеменского конфликта. До 2011 года группировкой руководил проповедник Анвар аль-Авлаки.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года США внесли Батарфи в глобальный список террористов. После решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля Батарфи призвал уничтожать евреев и американцев.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Совбез ООН , Аль-Каида , Йемен , Эль-Гайда
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