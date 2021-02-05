Бункер для перехвата самолётов СССР пустят с молотка 

Великобритании продадут на аукционе бункер времён Второй мировой войны, который помимо других целей исполнял роль перехватчика советских самолётов в холодную войну.

Как сообщило издание Daily Mail, стартовая цена лота — 400 тысяч фунтов или 41,6 миллиона рублей. Столько стоит двухэтажная постройка (один наземный этаж, другой подземный) на три тысячи квадратных метров и 60 комнат.

Hope Cove использовали как убежище в 1941 году, когда он только был построен. Прилегающая территория составляет 162 сотки. Спустя 11 лет после постройки бункер реконструировали в объект противовоздушной обороны (ПВО). Его целью был перехват самолётов, летящих из СССР через побережье Южного Девона.

Спустя некоторое время бункер передали Министерству внутренних дел Великобритании — там разместили региональный штаб правительства.

Аукцион стартует 10 февраля. По словам его организаторов, приобрести недвижимость с богатой историей может любой желающий, а при желании новый владелец может получить необходимые разрешения для использования здания по своему усмотрению.

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