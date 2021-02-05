Во Франции противники карантинных мер, направленных на сдерживание коронавирусной инфекции, устроили беспорядки. Манифестации прошли в десятках городов: от Страсбурга до Бордо. В Нанте пришлось применить слезоточивый газ. Там сотни молодых людей устроили техновечеринку, протестуя еще и против санитарных ограничений. Как раз накануне они стали еще строже. Во время протестных акций во всей Франции были задержаны 35 человек, из них 28 — в Париже. В соцсетях появилась информация о некоторых пострадавших. По некоторым данным, двум протестующим проломили череп, еще несколько получили травмы. Но официальных подтверждений нет.
Видео протестов во Франции против карантинных мер
Читайте также