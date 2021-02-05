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Китай начал готовить к запуску мощную ракету ZQ-2 частного производителя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Китай начал готовить к запуску мощную ракету ZQ-2
Фото: ТАСС
Китай в 2021 году планирует осуществить запуск мощнейшей ракеты-носителя «Чжуцюэ-2» (ZQ-2) частного производства, сообщают местные СМИ.
Газета China Daily пишет, что компания LandSpace уже завершила изготовление всех четырех многоразовых экологичных двигателей «Тяньцюэ-12» (TQ-12) на жидком метане, аналогами которых располагают лишь американские компании SpaceX и Blue Origine. После проведения наземных испытаний начнется подготовка к старту, передает ТАСС.
Ракета-носитель ZQ-2 диаметром 3,35 метра достигает 49,5 метра в длину и весит 216 тонн, способна доставить полезный груз весом четыре тонны на солнечно-синхронную и шесть тонн — на низкую околоземную орбиту, то есть на высоту порядка 500 и 200 км соответственно.
Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.
LandSpace собирается ежегодно строить до 15 таких ракет и производить по 200 двигателей TQ-12. Инвестиции в проект ZQ-2 с конца 2019 года составили 1,8 млрд юаней (279 млн долларов).
Ранее Китай создал два новых прототипа топливного бака для ракет-носителей.
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В мире , Наука и техника , SpaceX , ИТАР-ТАСС , Китай
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