Китай начал готовить к запуску мощную ракету ZQ-2

Китай в 2021 году планирует осуществить запуск мощнейшей ракеты-носителя «Чжуцюэ-2» (ZQ-2) частного производства, сообщают местные СМИ.

Газета China Daily пишет, что компания LandSpace уже завершила изготовление всех четырех многоразовых экологичных двигателей «Тяньцюэ-12» (TQ-12) на жидком метане, аналогами которых располагают лишь американские компании SpaceX и Blue Origine. После проведения наземных испытаний начнется подготовка к старту, передает ТАСС

Ракета-носитель ZQ-2 диаметром 3,35 метра достигает 49,5 метра в длину и весит 216 тонн, способна доставить полезный груз весом четыре тонны на солнечно-синхронную и шесть тонн — на низкую околоземную орбиту, то есть на высоту порядка 500 и 200 км соответственно.

Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

LandSpace собирается ежегодно строить до 15 таких ракет и производить по 200 двигателей TQ-12. Инвестиции в проект ZQ-2 с конца 2019 года составили 1,8 млрд юаней (279 млн долларов).