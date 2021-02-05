Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре 

Вечером 3 февраля в городе Энергодаре Запорожской области Украины произошла авария на тепловой электростанции. Из-за ЧП весь город остался без электричества.

"Весь город без света… По всем признакам — серьезная авария на самой ЗаТЭС. Гул, который все слышали — аварийный сброс пара на ТЭС… Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена. Воды нет — остановились насосы", — сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин на своей странице в Facebook. Fварийное отключение на ТЭС произошло из-за замыкания. Вскоре были начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.