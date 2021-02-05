Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре 

Вадим Дроздов 1 час назад
Вечером 3 февраля в городе Энергодаре Запорожской области Украины произошла авария на тепловой электростанции. Из-за ЧП весь город остался без электричества.
"Весь город без света… По всем признакам — серьезная авария на самой ЗаТЭС. Гул, который все слышали — аварийный сброс пара на ТЭС… Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена. Воды нет — остановились насосы", — сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин на своей странице в Facebook. Fварийное отключение на ТЭС произошло из-за замыкания. Вскоре были начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.
В мире , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
00:55
Погоню за 16-летним угонщиком сняли на видео
Происшествия
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
02:00
Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео
Шоу-бизнес
Видео с новым рекордом по взятке в России
04:25
Видео с новым рекордом по взятке в России
Общество
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
00:47
Появилось видео аварии на ТЭС в Энергодаре
В мире
Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе
01:07
Видео применения БЛА в Нагорном Карабахе
Армия
Наводнение на юге Франции сняли на видео
00:37
Наводнение на юге Франции сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение