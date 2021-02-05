В самом начале февраля на юге Франции произошло сильное наводнение, вызванное проливными дождями. Самая сложная ситуация в районе Бордо. Уровень реки Гаронна установил рекорд, местами достигнув 11-ти метров. Всего от подтоплений пострадали восемь департаментов региона. Под воду ушли не только поля, но и порядка 50 дорог. Несколько деревень оказались отрезаны от суши. Кроме этого еще 9 департаментов на севере и северо-востоке страны и один в ее центральной части. Повысился уровень воды в Сене. В Париже оказались затоплены некоторые набережные. Вода в большинстве мест уже начала отступать, но спасатели считают, что опасность еще не миновала.
Наводнение на юге Франции сняли на видео
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