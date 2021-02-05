Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов

Власти Великобритании в течение последних 12 месяцев выслали из страны трех китайских шпионов, выдававших себя за журналистов, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Сообщается, что трое китайских граждан, прибывших в Британию по журналистским визам как сотрудники трех различных китайских СМИ, в действительности числись в штате министерства государственной безопасности Китая

По данным издания, истинная личность "журналистов" была раскрыта сотрудниками MI5 (британская контрразведка), после чего они были вынуждены покинуть страну.

Газета сообщает, что британское правительство намерено пересмотреть текущее законодательство о шпионаже. Ужесточающие и расширяющие его поправки будут внесены на рассмотрение в парламент, следующая сессия которого начнется в мае. Одно из положений, в частности, предлагает ввести принудительную регистрацию всех агентов и лоббистов, действующих в интересах иностранных правительств, под угрозой тюремного срока или депортации.