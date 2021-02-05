Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»

Правительство Парагвая и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пришли к соглашению о поставках в южноамериканскую страну вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.
«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», –отметил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.
По словам чиновника, о сроках и объемах поставок он расскажет позднее.
Напомним, что Парагвай одобрил применение российского препарата 15 января. В стране зарегистрировано свыше 136 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались и около трех тысяч.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в Никарагуа.