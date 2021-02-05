Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»

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«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», –отметил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

По словам чиновника, о сроках и объемах поставок он расскажет позднее.

Напомним, что Парагвай одобрил применение российского препарата 15 января. В стране зарегистрировано свыше 136 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались и около трех тысяч.