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Парагвай подписал соглашение о приобретении вакцины «Спутник V» 

Мир24 и ещё 7 58 минут назад
Парагвай подписал соглашение о покупке вакцины «Спутник V»
Фото: Zuma\TASS
Правительство Парагвая и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пришли к соглашению о поставках в южноамериканскую страну вакцины от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ», –отметил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

По словам чиновника, о сроках и объемах поставок он расскажет позднее.
Напомним, что Парагвай одобрил применение российского препарата 15 января. В стране зарегистрировано свыше 136 тысяч заразившихся коронавирусом, скончались и около трех тысяч.
Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в Никарагуа.
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В мире , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС , Парагвай
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