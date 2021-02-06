Байден приказал лишить Трампа доступа к секретной информации

Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует сообщать секретную информацию, заявил действующий президент страны Джо Байден.
"Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?" — сказал Байден в интервью CBS.
Он сослался на "неуравновешенное" поведение Трампа.
Бывшим президентам США могут сообщать секретную информацию по решению действующего главы государства.