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Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию 

РИА Новости и ещё 9 9 часов назад
Байден приказал лишить Трампа доступа к секретной информации
Фото: © REUTERS / Tom Brenner
Бывшему президенту США Дональду Трампу не следует сообщать секретную информацию, заявил действующий президент страны Джо Байден.

"Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?" — сказал Байден в интервью CBS.

Он сослался на "неуравновешенное" поведение Трампа.
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Бывшим президентам США могут сообщать секретную информацию по решению действующего главы государства.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CBS , США
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