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Байден собрался указами «восстановить место Америки в мире» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Байден собрался указами «восстановить место Америки в мире»
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден собирается подписать документы, направленные на восстановление Вашингтоном своего места на мировой арене, заявляет пресс-служба Белого дома.
В сообщении Белого дома говорится, что Байден «подпишет исполнительные акты по восстановлению места Америки в мире», передает ТАСС.

«Администрация ставит дипломатию обратно в центр внешней политики США. (…) Сегодня президент Байден предпринимает дополнительные действия, направленные на подтверждение наших ценностей на мировой арене, восстановление ясности и лидерства в сфере того, как Америка проводит свою внешнюю политику, на поддержку и расширение возможностей специалистов по нацбезопасности, (…) на создание современных сил в области национальной безопасности, которые выглядят так, как и страна, которой они служат», — также указали там.

Так, например, президент США подпишет меморандум о структуре Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

«Сегодняшние переплетающиеся между собой вызовы требуют нового, более широкого понимания национальной безопасности, которое признает, что традиционная нацбезопасность, экономическая безопасность, безопасность в сфере здравоохранения и экологическая безопасность взаимосвязаны. Структура СНБ Байдена будет отражать межотраслевой характер ключевых вызовов, стоящих перед страной, за счет того, что члены кабинета из ведомств, занимающихся внутриполитическими вопросами, будут чаще участвовать в процессе принятия решений по национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Также он подпишет меморандум, направленный на модернизацию того, как учреждения, занимающиеся вопросами нацбезопасности, набирают сотрудников. В соответствии с этим документом будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая, помимо прочего, займется разработкой предложений относительно найма и поддержки специалистов в области набезопасности, в том числе «создания дополнительных путей для привлечения на государственную службу американцев, обладающих навыками в критически важных областях, таких как киберсфера, технологии, наука».
В пресс-релизе сообщается также о подписании хозяином Белого дома указа об увеличении квоты приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году (начнется 1 октября) и меморандума о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в мире.
Вместе с тем журнал Foreign Policy отмечает, что первая внешнеполитическая речь Джо Байдена во многом была упреком в адрес предшественника Дональда Трампа, однако были и совершенно новые моменты, например внимание к среднему классу.
По мнению издания, заявления нынешнего главы вашингтонской администрации представляли собой смесь популистских и отвергающих влияние финансовых корпораций (анти-уолл— стритовских) идей мощного прогрессивного крыла демократов.

«Байден заявил о намерении заставить мир забыть о четырех турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидеть в США мирового лидера», — указывается в публикации.

При этом новый американский лидер не говорил о том, «как он собирается ликвидировать ущерб в отношениях с Европой, кроме заявлений о сохранении войск в Германии или выработке многостороннего подхода в давлении на Китай».
Журнал считает, что Байден внедрил новый принцип национальной безопасности — благополучие среднего класса: «Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой».
Ранее Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией.
Между тем сами американцы из-за прихода кандидата от демократов к власти начали массово скупать оружие.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Администрация США , Foreign Policy , ИТАР-ТАСС , США
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