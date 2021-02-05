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Власти Украины после аварий и отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС обратились за помощью к Белоруссии . Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По данным телеканала, речь идёт об экстренных поставках электричества в страну. Украина просит предоставить ей электричество объёмом 500 мегаватт. Запрос направлен в компанию «Бэлэнерго», являющуюся контрагентом украинской стороны.

Инцидент на украинских ТЭС произошёл 2 и 3 февраля. Так, на Запорожской ТЭС были остановлены четыре блока. Причина аварии — повреждение поверхности нагрева котлоагрегата.