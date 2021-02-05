Власти Украины после аварий и отключения энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС обратились за помощью к Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».
По данным телеканала, речь идёт об экстренных поставках электричества в страну. Украина просит предоставить ей электричество объёмом 500 мегаватт. Запрос направлен в компанию «Бэлэнерго», являющуюся контрагентом украинской стороны.
Инцидент на украинских ТЭС произошёл 2 и 3 февраля. Так, на Запорожской ТЭС были остановлены четыре блока. Причина аварии — повреждение поверхности нагрева котлоагрегата.
Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго Украины планирует перейти на ядерное топливо из США.