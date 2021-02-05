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Канада запретила морские круизы на 2021 год 

ИА Regnum 1 час назад
Канада запретила морские круизы на 2021 год
Фото: ТАСС
Власти Канады намерены продлить запрет на проведение морских круизов в своих территориальных водах до конца года, сообщает пресс-служба канадского правительства.
Изначально запрет вводился еще в феврале 2020 года сроком на один год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Так как ситуация с COVID-19 не стабилизировалась, власти Канады продлили запрет до 28 февраля 2022 года.
Согласно ограничениям, судам, на борту которых находится более ста человек, запрещено входить в территориальные воды Канады. За несоблюдение требований грозит штраф — 5 тыс. канадских долларов в день для физических лиц и 25 тыс. канадских долларов для юридических лиц. Также власти Канады призвали жителей страны воздержаться от морских прогулок.
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В мире , Канада
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