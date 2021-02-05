Канада запретила морские круизы на 2021 год 

Власти Канады намерены продлить запрет на проведение морских круизов в своих территориальных водах до конца года, сообщает пресс-служба канадского правительства.

Изначально запрет вводился еще в феврале 2020 года сроком на один год в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Так как ситуация с COVID-19 не стабилизировалась, власти Канады продлили запрет до 28 февраля 2022 года.

Согласно ограничениям, судам, на борту которых находится более ста человек, запрещено входить в территориальные воды Канады. За несоблюдение требований грозит штраф — 5 тыс. канадских долларов в день для физических лиц и 25 тыс. канадских долларов для юридических лиц. Также власти Канады призвали жителей страны воздержаться от морских прогулок.