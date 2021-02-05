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Отказ и недоверие: российская вакцина расколола Иран 

News.ru 22 минуты назад
Отказ и недоверие: российская вакцина расколола Иран
Фото: ТАСС
Иранское общественное мнение по-разному встретило сообщения о скором внедрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Несмотря на то, что импорт препарата является пока что единственным эффективным вариантом для Исламской Республики, превратившейся в первые месяцы пандемии в огромный очаг распространения болезни, местные медики выразили недоверие к поставкам из России. Эта позиция вступила в противоречие с запросом обычных иранцев, которые требуют привить их любой ценой. Власти в Тегеране оказались под давлением с двух сторон.
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что запуск процедуры вакцинации против коронавируса может начаться в стране уже к 20 февраля. По его словам, в рамках программы прививок будут доступны миллионы доз. Тем не менее он не уточнил происхождение вакцины, которая будет применена. Логично предположить, что это будет «Спутник V».
Первая партия препарата уже прибыла в Тегеран 4 февраля. Как сообщал официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибакш, вакцину привезут в Исламскую Республику три авиакомпании. О том, что Тегеран одобрил российское изобретение, первым рассказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. А 30 января иранский посол в РФ Казем Джалали уточнил, что страны заключили договор на закупку и совместное производство антикоронавирусного препарата «Спутник V».
Тем не менее план приобретения российской вакцины вызвал мощную негативную реакцию со стороны ведущих специалистов Ирана в сфере здравоохранения. В открытом письме к президенту республики Медицинский совет выразил скепсис по поводу «Спутника», обвинив российского производителя в отсутствии прозрачности на этапах исследования и тестирования. К этой позиции присоединился председатель комитета здравоохранения иранского парламента Хоссейн Али Шахриари. Политик заявил о «недоверии» к российскому препарату, применения которого он будет избегать «со всей очевидностью».
Когда у нас нет чёткого представления о клинических испытаниях вакцины, мы не можем позволить испытать её на наших людях, — прояснил свою позицию Шахриари.
Удар по планам вакцинации «Спутником» нанесла и один из известнейших иранских эпидемиологов, член Национального комитета Ирана по борьбе с COVID-19 Мину Мохраз. В разговоре с журналистами она обрушилась с критикой на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в ответ на выдачу ведомством экстренного разрешения на российскую вакцину.
Впрочем, министерство здравоохранения Ирана отвергло все эти заявления, объясняя высказывания критиков вкусовщиной и конфликтом интересов. Не исключено, что результаты третьей фазы исследований «Спутника» усилят его аргументы в спорах.
Сейчас Иран, по официальным утверждениям, находится на полпути к разработке нескольких собственных вакцин, однако прежде чем эти препараты будут готовы к распространению, нужно дождаться хотя бы июня. Примечательно то, что идея скорейшей вакцинации с использованием любых препаратов, одобренных на международном уровне, является постоянным требованием подавляющей части иранской общественности. Она обеспокоена тем, что новый коронавирус может оказаться опаснее, чем импортные медикаменты.
В декабре 2020 года одним из популярнейших хэштегов в иранском сегменте социальных сетей стал «купите вакцину». Многие иранцы выражали посредством него резкую критику в адрес властей из-за накопившегося недовольства широким кругом вопросов — от коррупции внутри исполнительной власти и отмывания денег до региональной политики Ирана и политизации всего того, что связано с использованием вакцины.
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В мире , Хасан Роухани , МИД , Иран , Тегеран
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