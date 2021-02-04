Заблокированные на Украине телеканалы обратились в Евросоюз

«Телеканалы медиахолдинга «Новости» — «112 Украина», NewsOne и ZiK — проинформировали международную общественность, посольства, международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ и об ограничении свободы слова в Украине», — приводит РИА Новости текст заявления.