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Заблокированные на Украине телеканалы обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ 

RT на русском 1 час назад
Заблокированные на Украине телеканалы обратились в Евросоюз
Фото: ТАСС
Подпавшие под санкции украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZiK обратились в ЕС, ПАСЕ и ОБСЕ в связи с давлением на СМИ на Украине, говорится в их заявлении.

«Телеканалы медиахолдинга «Новости» — «112 Украина», NewsOne и ZiK — проинформировали международную общественность, посольства, международные правозащитные организации о давлении на независимые СМИ и об ограничении свободы слова в Украине», — приводит РИА Новости текст заявления.

В частности, письма направлены председателю Европейского Совета, генеральному секретарю Совета Европы, президенту ПАСЕ, в представительство Евросоюза, председателю ОБСЕ, в посольства США, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Великобритании и в другие организации.
Ранее сообщалось, что иски с требованием признать незаконными санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским против трёх телеканалов поступили в Верховный суд Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку телеканалов вопиющим примером политической цензуры.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , ЕС , ОБСЕ , Европейский совет , Совет Европы , РИА Новости , Австрия , Германия , Испания , Италия , США , Великобритания , Франция
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