Байден обвинил Россию в желании нанести ущерб демократии США

"Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономике, — сказал он. — Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам".