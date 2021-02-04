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Байден: США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американской демократии 

ТАСС 21 минуту назад
Байден обвинил Россию в желании нанести ущерб демократии США
Фото: Reuters
Соединенные Штаты сталкиваются с "надвигающимся авторитаризмом", растущими амбициями Китая и решимостью России нанести ущерб американской демократии. Такое мнение выразил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте США с речью, в которой раскрыл основные направления своей внешней политики.

"Американское лидерство сталкивается с новой фазой надвигающегося авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, а также решимость России нанести ущерб нашей демократии", — утверждал американский лидер.

Соединенные Штаты считают Китай главным конкурентом, но готовы к сотрудничеству, если это соответствует американским интересам, отметил Байден.
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"Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника — Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономике, — сказал он. — Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам".

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Комментарии 46
В мире , Джозеф Байден , Госдеп США , Китай , США
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