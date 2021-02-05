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В США угнали автомобиль с вакциной от COVID-19 

News.ru и ещё 1 48 минут назад
В США неизвестные угнали автомобиль, в котором находились 30 ампул вакцины от коронавирусной инфекции. Машину без присмотра оставил сотрудник, собиравшийся работать в пункте раздачи препарата.
Инцидент произошёл в городе Плант-Сити в штате Флорида. По словам капитана полицейского управления Джерри Ствана, мужчина оставил автомобиль без присмотра сразу за воротами места вакцинации.
Пока машина оставалась без присмотра, кто-то, идя по улице, подошел, сел в автомобиль и угнал его вместе с содержимым, — приводит слова полицейского телеканал WFLA.
В полиции сообщают, что украденные дозы предназначались для повторной вакцинации граждан. Во флаконах находилось от 150 до 180 дох препарата.
По данным Bloomberg, в настоящее время в США число получивших хотя бы одну прививку от коронавируса превысило количество заболевших и составило около 26,5 млн человек. Число заразившихся достигает 26,3 млн Ранее NEWS.ru писал, что иранское общественное мнение по-разному встретило сообщения о скором внедрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
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В мире , Видео , Происшествия , Нью-Йорк , США
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