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Тихановскую и Колесникову номинировали на Нобелевскую премию мира 

News.ru 3 часа назад
Тихановскую и Колесникову номинировали на Нобелевскую премию
Фото: РИА Новости
В числе номинантов на Нобелевскую премию мира оказались представители белорусской оппозиции — экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская, а также Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Три женщины были номинированы «за борьбу за справедливые выборы и за создание мирной оппозиции против белорусского лидера Александра Лукашенко», — пишет издание Newsweek.

Журналисты отмечают, что Тихановская и Цепкало были вынуждены уехать из Белоруссии, а Колесникова находится в СИЗО.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию. Экс-кандидат на пост президента республики поблагодарила политика и заявила, что этот шаг является выражением солидарности и признанием мирной борьбы за свободу, которая идёт в Белоруссии с августа 2020 года.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал больше 80% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы. Протесты в стране продолжаются до сих пор.
Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила, что не планирует возвращаться на родину. Этот вариант она рассмотрит только после освобождения мужа — блогера Сергея Тихановского — из тюрьмы.
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Комментарии 3
В мире , Вероника Цепкало , Сергей Тихановский , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , ФСИН
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