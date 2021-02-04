Учителей лишат зарплаты за отказ от вакцинации в Литве

Литовские власти намерены обязать работодателей отстранять педагогов, если они не будут вакцинированы от коронавируса или не сообщат о результатах теста на COVID-19. В этом случае сотрудник учебного заведения не будет получать зарплату, сообщают литовские СМИ.

министерстве образования , науки и спорта республики надеются, что такие меры не придется применять, поскольку учителя будут выполнять призывы властей вакцинироваться и проходить регулярное тестирование. При этом для педагогов вакцинация добровольна, пишет LRT

По словам руководителя юридического отдела министерства Томаса Даукантаса, отказ сотрудника учебного заведения от вакцинации не является основанием для увольнения, однако если учитель откажется от прививки, ему придется регулярно предоставлять результаты тестов на коронавирус. Руководителям учреждений поручено организовать подготовку плана по тестированию с обеспечением того, чтобы осмотр проводился не чаще, чем каждые семь дней и не реже, чем каждые десять дней. Если же педагог не был вакцинирован и не прошел тестирование, работодатель будет обязан отстранить его и не платить ему до тех пор, пока он не сдаст тест, или же перевести его на другую работу, отмечается в сообщении. Сейчас в Литве вакцинировано порядка 1,2 тыс. учителей.

Уточняется, что вакцинация учителей начнется в столице республики на следующей неделе. Как рассказал главы Антакальнисской поликлиники Вильнюса Эвалдас Навицкас, ее масштаб будет зависеть от количества получаемых вакцин. В Клайпеде на данный момент привиты работники только трех учебных заведений: там вакцинация была приостановлена из-за нехватки препаратов. После того, как привьют педагогов, начнется вакцинация граждан старше 80 лет. По словам директора департамента качества образования и региональной политики Айдаса Алдакаускаса, учителя дошкольных учреждений, начальных школ и специальных школ пройдут вакцинацию одними из первых. Их в Литве около 24 тыс. человек, еще 20% — другие кадры. В общей сложности для вакцинации в секторе образования потребуется около 30 тыс. доз вакцины, говорится в сообщении.

Ранее литовцы пожаловались на самочувствие после вакцинации от коронавируса. Некоторые из вакцинированных обратились к медикам из-за побочных эффектов, но госпитализация им не потребовалась.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 184 тыс. человек, из них умерли 2 867.