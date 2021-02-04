Байден заморозит анонсированный Трампом вывод войск из ФРГ

«Сегодня он (президент Джо Байден) объявит, что министр (обороны Ллойд) Остин проведет пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», — цитирует РИА «Новости» Салливана.