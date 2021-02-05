Байден объявил о приостановке вывода войск из Германии 

США приостанавливают передислокацию своих военных из Германии, заявил президент США Джо Байден, выступая в госдепартаменте с программной речью по внешней политике.
«На время проведения анализа (военных сил США в мире) мы приостанавливаем любой вывод войск из Германии», — цитирует РИА «Новости» Байдена.
Он пояснил, что приостановка будет действовать на время пересмотра военных сил и приоритетов США. «Мы должны привести наше военное присутствие в соответствии с интересами нашей дипломатии», — сказал Байден, отметив, что руководство министерства обороны будет действовать в тесном сотрудничестве с госдепартаментом.
Ранее советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США заморозят вывод войск из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире.
В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля экс-президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта Россия — НАТО.