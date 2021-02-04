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Москва

СМИ: Япония выразила протест в связи с учениями России на Курилах 

ТАСС 1 час назад
Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Японии в четверг выразило протест в связи с учениями российских военнослужащих в южной части Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.
По информации агентства, речь идет о стрельбах на острове Кунашир. Береговая охрана Японии уже выпустила предупреждение для рыболовецких судов, которые могут проходить в районе острова.
Япония захотела новых переговоров по Курилам с Россией
Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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В мире , Армия , МИД , Москва , Сахалинская Область , Токио , Япония
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