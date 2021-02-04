Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах

Министерство иностранных дел Японии в четверг выразило протест в связи с учениями российских военнослужащих в южной части Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По информации агентства, речь идет о стрельбах на острове Кунашир. Береговая охрана Японии уже выпустила предупреждение для рыболовецких судов, которые могут проходить в районе острова.