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Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России 

РИА Новости 2 часа назад
Эстонский депутат обвинила власти в лицемерии при критике России
Фото: Reuters
Депутат парламента Эстонии от Центристской партии, входящей в правящую коалицию, Оудекки Лооне считает, что Эстония ведет себя лицемерно, регулярно выступая с критикой России, но при этом ничего не говоря про нарушения со стороны своих европейских и американских союзников.

"Очень важно, чтобы ко всем странам в международных отношениях был одинаковый подход. Если мы что-либо критикуем в одних странах, я думаю, что мы должны это же делать в других странах. Если мы что-то осуждаем в России, значит мы должны это же осуждать (и не только осуждать, но и действовать) во Франции, Венесуэле, Боливии, США и так далее. В противном случае это лицемерие. И мне не нравится, что мое родное государство лицемерит", — заявила Лооне порталу Baltnews.

Как считает депутат, когда государство проводит политику "двойных стандартов", оно всегда проигрывает.

"Сообщество государств (нормально) функционирует тогда, когда все прозрачно, когда мы друг друга уважаем и действуем на равных. Основа дипломатии в том, что большие и малые страны равны между собой, и что с ними взаимодействуют равнозначно", — полагает политик.

Как отмечает Baltnews, Лооне осознает, что ее точка зрения не популярна в Эстонии, и ее могут осудить, но она не боится критики. "Я счастлива, что живу в демократическом государстве, где можно свободно выражать свое мнение. Я знаю, что определенное количество граждан Эстонии согласны со мной. Я представляю их голос и я продолжу это делать. Они за меня будут голосовать. Я не боюсь своих избирателей", — добавляет политик.
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В мире , Боливия , Венесуэла , США , Франция , Эстония
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