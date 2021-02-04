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Администрация Байдена обдумывает идею раздать маски всем американцам 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Байден решил раздать маски всем американцам
Фото: Reuters
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность направить маски напрямую всем гражданам страны. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. Отмечается, что в настоящее время оценивается логистика этого проекта, однако окончательное решение по нему еще не принято.
По данным телеканала, реализацию этой идеи обсуждали на нескольких встречах ведущих экспертов в области здравоохранения в последние дни, учитывая то, что глава государства призывает американцев использовать маски в качестве основной защиты от коронавируса.
В первый день своего президентского срока Байден подписал указ о 100-дневном масочном режиме, который обязует носить маски на территории федеральной собственности. Кроме того, в США ношение масок стало обязательным и в общественном транспорте.
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