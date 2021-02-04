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Ресурсы исчерпаны: США могут отказаться от политики санкций 

Газета.Ru 1 час назад
Байден может отказаться от политики санкций против России
Фото: Reuters
Возможности США по введению новых антироссийских санкций практически исчерпаны, считают в Вашингтоне. Новому президенту США Джо Байдену предстоит понять, пишут американские СМИ, что накопилась "усталость от санкций", которая при Дональде Трампе усугубилась. Санкции не являются универсальным ответом, считают чиновники в США.
Введение односторонних санкций против России уже не является эффективным, полагают ключевые помощники президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в статье The New York Times. Штаты «в значительной мере» израсходовали ресурс санкций, отмечают журналисты.

«Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем когда он был вице-президентом», — подчеркивается в материале.

США не раз вводили санкции против РФ, КНР и Ирана, но так и не смогли добиться от этих стран желаемого. Фактически, Америка оказалась в ловушке, положившись на «простой» санкционный ответ на любую проблему.

«Они показывают, что вам не все равно, и вы заставляете заплатить цену, но обычно этого недостаточно, чтобы изменить курс действий», — заявил бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Еще в декабре агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что команда Джо Байдена намерена провести фундаментальный анализ санкционной деятельности. Многие из односторонних ограничительных мер, наложенных в трамповские годы на Иран, КНДР, Китай, Венесуэлу и Российскую Федерацию, демократы считают неоднозначными и недостаточно эффективными.
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Новая американская администрация намерена привлекать к персональным пакетам санкций международное сообщество.
8 декабря экс-посол Соединенных Штатов в Москве Томас Пикеринг (в должности с 1993 по 1996 годы) заявил, что следующая администрация попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России. Однако, по мнению дипломата, Байдену и его команде будет сложно преуспеть в этом деле.
В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике — сделать его многосторонним, привлекая союзников. Они нужны Штатам для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.
26 января Байден заявил, что готов обсуждать с Россией «все проблемные вопросы». По его словам, он уже попросил ведомства, чтобы ему предоставили обновление по российскому направлению. Глава Белого дома заверил, что «без колебаний» поднимет любые проблемные вопросы в своих контактах с Москвой.
Политик также отметил, что Вашингтону можно сотрудничать с Кремлем в вопросе продления Договора СНВ. Байден подчеркнул, что это отвечает интересам США.
При этом перезагружать отношения с Россией новый президент-демократ не планирует.

«Работая с Россией, мы будем также стараться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы», — заявил газете Washington Post источник в Белом доме.

21 января официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что новая администрация США не будет усугублять отношения с Россией.

«Мы надеемся, что пришедшая в Белый дом команда будет придерживаться более взвешенного курса, не усугубляя и без того избыточно конфронтационные, причем не по нашей вине, российско-американские отношения», — сказала она.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва надеется на открытие новой главы в отношениях с Америкой.

«Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили», — сказал он.

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В мире , Статьи , Иво Даалдер , Джозеф Байден , Мария Захарова , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , НАТО , Washington Post , CNN , Bloomberg , New York Times
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