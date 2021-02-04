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Москва

Захарова заявила о намерении России вмешиваться в дела США 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Захарова заявила о намерении России вмешиваться в дела США в качестве ответной меры
Фото: ТАСС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на регулярное вмешательство США в дела России и пообещала, что эта тема может получить развитие на официальном уровне. Об этом пишет ТАСС.
В эфире программы «Большая игра» на первом канале дипломат напомнила, что Россия всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно.

«Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) — мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них», — подчеркнула Мария Захарова.

Она также анонсировала развитие этой темы, «в том числе на официальном уровне», не приведя при этом никаких подробностей.
«Рамблер» писал, что ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на главенствующую роль США в «управлении интернетом». Он подчеркнул, что если у «кого-то совсем снесет голову», то в теории может произойти отключение России от глобальной Сети. При этом, по словам Медведева, у российских властей есть план ответных действий на этот случай.
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Комментарии 4
В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Мария Захарова , МИД , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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