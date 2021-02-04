Захарова заявила о намерении России вмешиваться в дела США в качестве ответной меры

«Если США выбирают тактику постоянного вмешательства в наши внутренние дела, о чем мы говорим и приводим факты (их не надо особо даже искать, они на поверхности) — мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них», — подчеркнула Мария Захарова.