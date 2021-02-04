Националисты штурмуют оппозиционного канала в Киеве

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Москва

Штурм офиса телеканала «Наш» националистами в Киеве попал на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
Украинские националисты пытаются взять штурмом офис оппозиционного телеканала «Наш» в Киеве. Кадры с места событий появились в Telegram-канале «Наглый», принадлежащем блогеру и ведущему Максиму Назарову.
На видео запечатлено, как толпа молодых людей предпринимает попытку прорвать оцепление силовиков, которое выставили около здания телевизионного канала. Некоторые из них устраивают потасовки с полицией.
Напомним, в минувший вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении трех телеканалов — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения были приняты сроком на пять лет.
В мире , Видео , Происшествия , Украина , Максим Назаров , Владимир Зеленский
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