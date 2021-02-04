Националисты штурмуют оппозиционного канала в Киеве

Украинские националисты пытаются взять штурмом офис оппозиционного телеканала «Наш» в Киеве. Кадры с места событий появились в Telegram-канале «Наглый», принадлежащем блогеру и ведущему Максиму Назарову.
На видео запечатлено, как толпа молодых людей предпринимает попытку прорвать оцепление силовиков, которое выставили около здания телевизионного канала. Некоторые из них устраивают потасовки с полицией.
Напомним, в минувший вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении трех телеканалов — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения были приняты сроком на пять лет.