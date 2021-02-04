Националисты штурмуют оппозиционного канала в Киеве

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Украинские националисты пытаются взять штурмом офис оппозиционного телеканала «Наш» в Киеве . Кадры с места событий появились в Telegram-канале «Наглый», принадлежащем блогеру и ведущему Максиму Назарову

На видео запечатлено, как толпа молодых людей предпринимает попытку прорвать оцепление силовиков, которое выставили около здания телевизионного канала. Некоторые из них устраивают потасовки с полицией.