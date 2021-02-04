В Швеции после вакцинации умерли 55 человек 

Швеции 55 человек могли скончаться в результате применения вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Fria Tider.

Согласно последнему отчету Государственного фармацевтического управления Швеции, в стране зарегистрировано 55 смертей, предполагаемой причиной которых являются осложнения, вызванные побочными эффектами вакцин от коронавирусной инфекции. 54 смерти связаны с вакциной Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech, одна — с вакциной компании Moderna.

Всего Государственное фармацевтическое управление получило 532 сообщения о предполагаемых побочных эффектах от указанных вакцин. 189 из них классифицированы как серьезные.

Ранее, как сообщал «Рамблер», координатор вакцинации в Швеции Рикард Бергстрем рассказал, что в стране будут досконально изучены результаты исследований вакцины «Спутник V», и если они будут хорошими, то, возможно, Швеция закупит ее.