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В Швеции после вакцинации умерли 55 человек 

Артём Кульша 1 час назад
В Швеции после вакцинации умерли 55 человек
Фото: Reuters
В Швеции 55 человек могли скончаться в результате применения вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Fria Tider.
Согласно последнему отчету Государственного фармацевтического управления Швеции, в стране зарегистрировано 55 смертей, предполагаемой причиной которых являются осложнения, вызванные побочными эффектами вакцин от коронавирусной инфекции. 54 смерти связаны с вакциной Comirnaty компаний Pfizer и BioNTech, одна — с вакциной компании Moderna.
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Всего Государственное фармацевтическое управление получило 532 сообщения о предполагаемых побочных эффектах от указанных вакцин. 189 из них классифицированы как серьезные.
Ранее, как сообщал «Рамблер», координатор вакцинации в Швеции Рикард Бергстрем рассказал, что в стране будут досконально изучены результаты исследований вакцины «Спутник V», и если они будут хорошими, то, возможно, Швеция закупит ее.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
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В мире , Министерство обороны , Pfizer
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