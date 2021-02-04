Названы сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС 

Использование российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе могут одобрить в конце февраля — начале марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 1».

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одна из дочерей Путина сделала прививку.

В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутник V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.

Применение препарата также одобрили в Сербии, Венгрии, ОАЭ и других государствах (всего 18 стран).

В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».