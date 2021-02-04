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Москва

Названы сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС 

Мария Иванова 1 час назад
Названы сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС
Фото: Reuters
Использование российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе могут одобрить в конце февраля — начале марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России 1».
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что документы на одобрение препарата уже поданы в европейский регулятор — Европейскую медицинскую ассоциацию. Рассматривать заявку будут еще около месяца.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V», разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одна из дочерей Путина сделала прививку.
В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация в России бесплатна и добровольна. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
В авторитетном медицинском журнале The Lancet 2 февраля опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутник V». Она показала, что эффективность препарата после получения второй дозы составляет 91,6 процента.
Применение препарата также одобрили в Сербии, Венгрии, ОАЭ и других государствах (всего 18 стран).
В феврале начнется масштабный выпуск еще одной вакцины — «ЭпиВакКорона» — научного центра «Вектор».
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Комментарии
В мире , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций
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