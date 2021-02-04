Германия облегчила получение виз белорусским оппозиционерам

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По информации издания, облегчение визового режима в первую очередь касается "жертв пыток", "преследуемых лиц и их ближайших родственников". Меры являются частью программы по поддержке гражданского общества Белоруссии, пишет газета.

В партии "зеленых" новые правила назвали "давно назревшим знаком солидарности с белорусским демократическим движением", отмечается в материале.