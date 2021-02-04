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СМИ: Германия облегчила получение виз белорусским оппозиционерам 

ТАСС 4 февраля 2021
Германия облегчила получение виз белорусским оппозиционерам
Фото: Reuters
Власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МИД ФРГ на запрос фракции "зеленых" в Бундестаге.
По информации издания, облегчение визового режима в первую очередь касается "жертв пыток", "преследуемых лиц и их ближайших родственников". Меры являются частью программы по поддержке гражданского общества Белоруссии, пишет газета.
В партии "зеленых" новые правила назвали "давно назревшим знаком солидарности с белорусским демократическим движением", отмечается в материале.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Бундестаг , МИД
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