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Times: в Британии хотят ввести «паспорта вакцинированного» 

News.ru и ещё 2 4 февраля 2021
В Британии решили ввести «паспорта вакцинированного»
Фото: EPA
Британское правительство планирует ввести так называемые паспорта вакцинированного, они позволят британцам, привитым от коронавирусной инфекции, путешествовать за границу.
Как пишет газета Times со ссылкой на свои источники, работа над паспортами уже начата. Разработку вариантов системы сертификации ведут министерства транспорта, иностранных дел и здравоохранения. В туристической отрасли страны заявили, что Греция готова принять англичан в мае, если у них на руках будут свидетельства вакцинации от коронавируса.
Изначально с предложением ввести «паспорта вакцинированного» выступили туристические и транспортные компании страны. Премьер Борис Джонсон отклонял это предложение дважды. По его мнению, такие документы создадут условия неравенства и ограничений. Против этих паспортов высказывался министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, а министр по вопросам вакцинации Надим Захари заверил, что Британия не будет вводить паспорта иммунизации для привитых от коронавирусной инфекции граждан.
Вакцинация от COVID-19 началась в Британии в декабре прошлого года. Прививку сделали 10,5 млн граждан.
Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос о международных паспортах вакцинации. Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Вопрос прорабатывается комитетом Международных медико-санитарных правил организации.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , ВОЗ , Минтранс РФ , Газета The Times , Греция , Великобритания
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