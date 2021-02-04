Симоньян предложила работу уволенным Зеленским украинским журналистам 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам украинских телеканалов, закрытых властями страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Как сообщал «Рамблер», ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина». Лицензии каналов были аннулированы или приостановлены, распространение их телепрограмм прекращено.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленскому из-за нарушения Конституции и выразила уверенность в том, что за закрытием телеканалов стоят США.
Сегодня главред российского издания RT Маргарита Симоньян призвала сотрудников закрытых украинских телеканалов перейти к ней на работу.
«А также предлагаю работу всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство и разделяет нашу редакционную политику», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Симоньян предложила прислать резюме на адрес job@rttv.ru.