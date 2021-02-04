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Москва

Украина продлит карантин до конца апреля 

News.ru и ещё 4 4 февраля 2021
Украина продлила карантин до мая
Фото: globallookpress.com
Правительство Украины планирует сохранить карантинные меры в стране в связи с пандемией коронавируса до конца апреля. При этом сохраняется возможность дальнейшего продления ограничений. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

Мы будем продолжать карантин до 30 апреля. Это, скорее всего, не конечная дата, — приводит ТАСС слова главы кабмина Украины.

Премьер-министр отметил, что вероятнее всего, по меньшей мере часть действующих ограничений будет действовать после 30 апреля 2021 года.
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине с 8 по 24 января действовали карантинные ограничения, предусматривающие закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, а также ограничения в работе торговли. Правительство Украины также продлило до 28 февраля режим ЧС и национальный карантин. Ранее эти ограничения действовали только до конца 2020 года.
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В мире , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС
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