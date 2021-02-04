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Москва

Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады 

Артём Кульша 25 минут назад
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перепутала летние Олимпийские игры 2020 года с зимними 2022-го. Об этом сообщает РИА Новости.
В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020-го в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.
Вчера в ходе брифинга журналисты спросили Псаки о мнении властей США относительно безопасности отправления американской сборной в Японию.

«В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине (там пройдет зимняя Олимпиада 2022-го. — Прим. ред.)», — ответила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что в настоящее время в США не обсуждается изменение планов по данному вопросу. Также она сообщила, что американские власти консультируются с союзниками и партнерами с целью выработки общего подхода к нему.
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В мире , Видео , Администрация США
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