Вассерман призвал присоединить Украину к России 

России нужно присоединить к своей территории не только Донбасс, но и большую часть Украины. Об этом заявил «Царьграду» публицист и политолог Анатолий Вассерман.
Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики, потому что их жители хотят иметь возможность быть русскими и жить у себя дома. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос присоединения Донбасса не стоит на повестке дня российских властей.
Комментируя заявление Симоньян, Вассерман отметил, что «нам нужна вся страна».
«В том числе и та ее часть, которая сейчас называется Украина. В том числе и та часть русского народа, которая сейчас называется украинцами», — отметил он.
Публицист подчеркнул, что «украинцы — неотъемлемая часть русского народа», и отметил, что они должны вспомнить об этом, и отвергнуть деятельность «нерусского меньшинства».
«Рано или поздно не только Донбасс, но и вся Украина, за исключением, быть может, Галичины, станет несомненно и полностью русской», — уверен Вассерман.