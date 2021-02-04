Обзор иноСМИ: Союзник Эрдогана заключил «секретную сделку» с Россией 

«Байден должен сплотить Европу против Путина»

Авторы Politico назвали акции протеста в России «первой внешнеполитической проверкой» президентства Джо Байдена. По их мнению, наилучший вариант для Байдена — это применить на практике то, что он проповедовал во время предвыборной кампании: «сплотить союзников Америки для нового дипломатического рывка и оказать давление на Владимира Путина».

Издание отмечает, что добиться этого от Европы будет сложно, так как интерес ЕС к экономическому сотрудничеству с Кремлем силен, а многие европейские министерства иностранных дел «по умолчанию» стремятся ослабить напряженность и выступить посредником между США и Россией. Авторы материала призвали новое руководство США ввести санкции против высокопоставленных российских чиновников и пригрозить санкциями против одного или нескольких государственных российских банков.

Евросоюз предупредили о вспышке войны в Белоруссии

Шведский депутат Европарламента Томас Тобе призвал ЕС готовиться к российскому военному вмешательстве в Белоруссии. В своем материале для EUObserver он заявил , что Москва не допустит демократическую революцию в соседней стране, «зеленые человечки» могут появиться на улицах Минска и захватить контроль над ключевыми государственными функциями.

По мнению Тобе, ЕС стоит сделать для Белоруссии то же, что Западная Германия делала для ГДР во времена объединения. Речь идет об инвестировании значительных политических и экономических ресурсов, чтобы помочь стране встать на ноги.

Союзник Эрдогана заключил "секретную сделку" с Россией

Близкий союзник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана готовится производить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках «окутанной тайной» сделки, заключенной несколько месяцев назад. Об этом рассказало Bloomberg.

Речь идет о председателе правления исламского банка Vakif Katilim, главе фармацевтической компании VisCoran Ilac Sanayii Озтюрке Оране. По данным Bloomberg, соглашение было подписано 16 августа, задолго до того, как научные исследования показали, что эффективность российской вакцины превышает 90 процентов. Агентство утверждает, что переговоры о совместном производстве начались после того, как президент России Владимир Путин обсудил это с Эрдоганом.

Что лишит Зеленского президентского кресла

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что санкции против связанных с Виктором Медведчуком каналов обернутся для Владимира Зеленского досрочными президентскими выборами и потерей власти. В своем материале для «Главреда» он заявил, что блокировка вещания каналов указом президента незаконна.

Лицензию в стране может забирать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. «А потому предстоит большой „разбор полетов“, однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский, потому что это — его единоличное решение», — отметил Загородний. По его мнению, из-за этого шага могут вырасти рейтинги партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Медведчук — один из ее лидеров), а на Донбассе начнется обострение.

Китай накажет Украину за «варварство»

Портал Dsnews.ua рассказал , что китайские инвесторы могут уйти из Украины из-за скандала вокруг предприятия «Мотор Сич» . Ранее президент страны Владимир Зеленский ввел санкции против граждан Китая и китайских компаний после покупки ими доли в запорожском предприятии.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет передачи технологий и прав на интеллектуальную собственность. «Никогда. Не при мне», — Зеленский заявил, что не допустит продажи контрольного пакета «Мотор Сич». Китайские компании назвали санкции «варварским грабежом» и нарушением прав. Экономический эксперт Алексей Кущ заявил, что теперь Киев может забыть об участии в проекте «Один пояс и один путь», который мог принести стране 10-15 процентов ВВП.