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Самые престижные пляжи Бали без туристов превратились в мусорные свалки. Об этом рассказал Daily Mail. Популярный среди россиян курорт теперь усыпан бутылками, пластиковыми пакетами и другими отходами. В сети появились шокирующие фотографии от немногочисленных отдыхающих, прогуливающихся посреди куч мусора.

Ежедневно с пляжей Бали собирают от 30 до 60 тонн мусора, который приносит течением.

Из-за пандемии коронавируса властям пришлось сократить огромный штат уборщиков, так как количество туристов в этом году сократилось на 95%.

По данным издания, свалки продолжает расти, несмотря на отчаянные попытки местных жителей.

Согласно исследованию журнала Nature Communications, Индонезия в 2017 году была одним из крупнейших источников загрязнения пластиком.