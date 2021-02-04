Самые престижные пляжи Бали без туристов превратились в мусорные свалки. Об этом рассказал Daily Mail. Популярный среди россиян курорт теперь усыпан бутылками, пластиковыми пакетами и другими отходами. В сети появились шокирующие фотографии от немногочисленных отдыхающих, прогуливающихся посреди куч мусора.
Ежедневно с пляжей Бали собирают от 30 до 60 тонн мусора, который приносит течением.
Из-за пандемии коронавируса властям пришлось сократить огромный штат уборщиков, так как количество туристов в этом году сократилось на 95%.
По данным издания, свалки продолжает расти, несмотря на отчаянные попытки местных жителей.
Согласно исследованию журнала Nature Communications, Индонезия в 2017 году была одним из крупнейших источников загрязнения пластиком.