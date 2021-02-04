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Россиянин пытался взорвать банкомат 

Алиса Селезнёва 53 минуты назад
Россиянин пытался взорвать банкомат
Фото: ТАСС
Ранее судимый житель Красноярска был задержан после того, как при помощи газового баллона попытался взорвать банкомат, чтобы достать деньги. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, злоумышленник смог частично повредить банкомат, в котором было более двух миллионов рублей. Однако деньги достать так и не сумел и сбежал, оставив 12-литровый газовый баллон.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель краевого центра», — пояснили в полиции.

На записи с камеры наблюдения, которую привело ведомство, видно, что красноярец заходит в дверь с большой сумкой, прикрепляет баллон к банкомату, быстро выходит из помещения и его заволакивает белый дым. Однако оба банкомата продолжают работать.
Возбуждено уголовное дело о попытке кражи в особо крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
«Рамблер» писал, что ранее эксперты рассказали, как вернуть украденные с карты деньги.
Глава фонда по защите прав вкладчиков Марат Сафиулин подчеркнул, что о мошенническом списании денег банк необходимо уведомить в течение одного дня. Если деньги были похищены с помощью считывающего устройства на банкомате или через кражу данных из банка, средства вернут.
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