США разместили киберподразделения близ российских границ

Киберподразделения, подведомственные военнослужащим США , находятся в Македонии Черногории и на Украине . Об этом заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по инициативе ФСБ , Николай Мурашов, передает «Интерфакс».

По его словам, эти американские подразделения разворачиваются по всему миру под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников.

Он также добавил, что Киберкомандование США признает, что расположенные в указанных странах подразделения имеют силы и средства для осуществления кибератак, которые применяются против любой информационной инфраструктуры, из которой, по мнению Вашингтона, исходят угрозы.