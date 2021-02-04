Китай проверит российские заводы после завоза коронавируса 

В 2021 году в Китай трижды завозилась продукция российских рыбоперерабатывающих предприятий с коронавирусом на упаковке, заявили в главном таможенном управлении КНР. Китайские эксперты пожелали провести видеоинспекцию двух отечественных заводов, сообщает Interfax.

Роспотребнадзора и Росрыболовства. Речь о предприятиях, расположенных в Хабаровском и Камчатском краях. Китайцы решили убедиться насколько тщательно россияне подходят к профилактике распространения коронавирусной инфекции в процессе производства. Видеоинспекция была одобрена. Однако перед этим работу заводов тщательно изучат специалисты Россельхознадзора

В Китае тщательно исследуют поступающую в страну продукцию. Так, в августе прошлого года китайские таможенники выявили коронавирусную инфекцию на упаковках белых креветок, пришедших из Эквадора. При этом пробы, взятые с самих морепродуктов и с внутренней стороны упаковок, показали отрицательный результат.

Эксперты предупредили, что инфекцией могли быть заражены контейнеры, в которых перевозится товар. Они также пришли к выводу, что сотрудники трех предприятий из Эквадора, которые поставляют свою продукцию по всему миру, не в полной мере соблюдали требования санитарной безопасности. В связи с этим китайские таможенники приняли решение отозвать у этих компаний лицензию на ведение деятельности в Китае, а также на время запретить ввоз в страну их товара.