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Китай проверит российские заводы после завоза коронавируса 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Китай проверит российские заводы после завоза коронавируса
Фото: Reuters
В 2021 году в Китай трижды завозилась продукция российских рыбоперерабатывающих предприятий с коронавирусом на упаковке, заявили в главном таможенном управлении КНР. Китайские эксперты пожелали провести видеоинспекцию двух отечественных заводов, сообщает Interfax.
Речь о предприятиях, расположенных в Хабаровском и Камчатском краях. Китайцы решили убедиться насколько тщательно россияне подходят к профилактике распространения коронавирусной инфекции в процессе производства. Видеоинспекция была одобрена. Однако перед этим работу заводов тщательно изучат специалисты Россельхознадзора, Роспотребнадзора и Росрыболовства.
В Китае тщательно исследуют поступающую в страну продукцию. Так, в августе прошлого года китайские таможенники выявили коронавирусную инфекцию на упаковках белых креветок, пришедших из Эквадора. При этом пробы, взятые с самих морепродуктов и с внутренней стороны упаковок, показали отрицательный результат.
Эксперты предупредили, что инфекцией могли быть заражены контейнеры, в которых перевозится товар. Они также пришли к выводу, что сотрудники трех предприятий из Эквадора, которые поставляют свою продукцию по всему миру, не в полной мере соблюдали требования санитарной безопасности. В связи с этим китайские таможенники приняли решение отозвать у этих компаний лицензию на ведение деятельности в Китае, а также на время запретить ввоз в страну их товара.
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В мире , Россельхознадзор , Роспотребнадзор , Федеральная таможенная служба , Росрыболовство , Интерфакс
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