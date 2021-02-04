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Москва

В Мьянме после госпереворота военное правительство заблокировало Facebook 

Daily Storm и ещё 1 4 февраля 2021
В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook
Фото: EPA
В Мьянме пришедшее к власти в результате государственного переворота военное правительство приказало интернет-провайдерам до 7 февраля заблокировать доступ к Facebook. Из-за госпереворота в стране с 1 февраля продолжаются протесты. По информации службы интернет-мониторинга NetBlocks, в стране также ограничен доступ к соцсети Instagram и мессенджеру WhatsApp.
Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы направило всем телекоммуникационным компаниям уведомление о том, что Facebook и его услуги должны быть недоступны до 7 февраля, «чтобы сохранить стабильность в стране». Об этом сообщает Bloomberg.
Представители Facebook заявили, что осведомлены о том, что соцсеть «в настоящее время не работает для некоторых людей».

«Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и иметь доступ к важной информации», — сообщили в компании.

Администрация одного из двух операторов мобильной связи в стране Telenor Myanmar заявила, что будет соблюдать распоряжение правительства, но выразила «серьезную озабоченность из-за влияния на права человека».
Утром 1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и ввели чрезвычайное положение сроком на год. Армия задержала высшее руководство страны, в том числе президента Вин Мьина, лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников. Действия мьянманских военных осудили ООН, США, Япония, Австралия и ряд других стран.
Причиной государственного переворота в Мьянме стал политический кризис, наступивший после парламентских выборов в ноябре 2020 года. Победителем в голосовании стала партия «Национальная лига за демократию». Политическая сила получила 396 мест в парламенте и право самостоятельно сформировать правительство. Партии солидарности и развития Союза, которую поддерживают военные, досталось менее 10% мест.
Военные заявили о махинациях на выборах и выразили намерение защищать и соблюдать Конституцию. По Основному закону страны 25% мест в парламенте резервируются за военными, они контролируют три ключевых министерства.
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Комментарии 1
В мире , Вин Мьин , ООН , Минтранс РФ , Бирма
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