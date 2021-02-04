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Украина может остаться без электричества 

Артём Кульша 18 минут назад
Украина может остаться без электричества
Фото: ТАСС
На Украине может быть прекращено электроснабжение потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Там объяснили это критической ситуацией с запасами угля на складах тепловых электростанций. Она угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС и может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и, как следствие, введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.
Согласно данным Министерства энергетики Украины, запасы угля на ТЭС по состоянию на 2 февраля составляют 431,9 тысячи тонн. Это в 5,5 раза меньше, чем было в начале февраля 2020 года (2,4 миллиона тонн).
НКРЭКУ принято решение о проведении внеплановых выездных проверок компаний «Центрэнерго», «Донбассэнерго», «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».
В ходе них будут определены обстоятельства, приведшие к данной ситуации. В случае выявления нарушений по результатам проверок к соответствующим субъектам хозяйствования будут применены санкции в рамках действующего законодательства.
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