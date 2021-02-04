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Американцы из-за прихода Байдена к власти начали массово скупать оружие 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Американцы начали массово скупать оружие из-за прихода Байдена к власти
Фото: Reuters
Граждане США после вступления Джо Байдена на пост президента начали скупать оружие, опасаясь попыток демократов реформировать рынок гражданского вооружения.
Недавно опубликованные данные проверки ФБР за январь показали, что американцы скупают оружие «стремительными темпами».

«Это, несомненно, связано с планами президента Джо Байдена по атаке на отрасль огнестрельного оружия путем отмены и переписывания нормативных актов и административных мер, направленных на производство огнестрельного оружия», — заявил директор по связям с общественностью Национального фонда стрелкового спорта Марк Олив.

По данным Национальной оперативной проверки криминального прошлого ФБР, в январе было проведено 4,3 млн проверок огнестрельного оружия. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Олив назвал эти цифры потрясающими, подчеркнув, что покупкой оружия в таких количествах американцы выступают в поддержку Второй поправки к Конституции США, дающую им право на самозащиту, пишет ФАН со ссылкой на The Epoch Times.
Группа по контролю за огнестрельным оружием Everytown for Gun Safety считает, что продолжающееся увеличение числа проверок подчеркивает необходимость для Конгресса и Байдена ввести ограничения на оружие. «По мере того, как страна переживает многочисленные кризисы, оружейная промышленность получила прибыль от рекордных продаж, которые сделали американцев менее безопасными», — говорится в заявлении управляющего директора по правовым вопросам и политики группы Ника Суплины.
Он считает, что без быстрых изменений на законодательном уровне «эпидемия насилия» в США «может стать еще более смертоносной».
«Америка на последнем месте»: республиканцы уже раскритиковали Байдена
В прошлом году Национальная стрелковая ассоциация США также заявляла, что в случае победы Джо Байдена на выборах президента США под угрозой окажется право на ношение оружия.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , ФБР , США
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