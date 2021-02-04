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Москва

«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео 

Вадим Дроздов 58 минут назад
2 февраля в социальных сетях появилось видео необычного природного явления из Казахстана. Там посреди степи вырос "ледяной вулкан". Он находится в Кегенском районе Алматинской области в четырех часах езды на автомобиле от столицы региона. Необычное творение природы появляется каждую зиму, когда наступают настоящие холода. Эффект "извержения" достигается за счет артезианской воды, которая бьет из-под земли и при отрицательных температурах замерзает причудливым образом. Высота природного изваяния может достигать 14 метров.
С каждым днём полюбоваться чудом природы приезжает всё больше людей. Дети катаются по склонам на санках. А взрослые выкладывают в интернет красивые снимки и видеоролики.
В мире , Видео
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