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Сидение с личного унитаза Гитлера продадут на аукционе 

Lenta.ru 37 минут назад
Сидение с личного унитаза Гитлера продадут на аукционе
Фото: alexautographs.com
Сидение с личного унитаза Адольфа Гитлера продадут на аукционе в США. Его украл из ванной комнаты нацистского лидера американский солдат, сообщает WION.
Стульчак был вынесен в мае 1945 года из резиденции Бергхоф в Альпах солдатом по имени Рагнвальд Борх, который вместе с французской армией одним из первых оказался в доме Гитлера. Несмотря на то, что резиденция сильно пострадала во время бомбежек, военные сумели вынести оттуда множество предметов на память. Кроме сидения Борх украл из особняка несколько картин, написанных маслом.
Сидение с крышкой и еще несколько «сувениров», а также фотографии и вырезки из газет военных времен, подтверждающих слова семьи, были выставлены в подвале дома Борха в Нью-Джерси.
Продать «артефакт» решила семья солдата. Предмет интерьера сейчас оценивается в 15 тысяч долларов при начальной ставке в пять тысяч. Аукционный дом Alexander Auctions подчеркнул, что продаваемый стульчак — единственный в своем роде, так как был вынесен из личной ванной Гитлера.
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В мире , США
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